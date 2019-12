Mercato - L'Atlético ne cache pas ses envies d’attirer un buteur

Alors qu’Edinson Cavani est annoncé avec insistance à l’Atlético de Madrid, le président des Colchoneros Miguel Angel Gil Marin a évoqué la délicate situation de son équipe dans le secteur offensif (20 buts en 18 journées de championnat). La seule arrivée de Joao Félix (4 buts, 1 passe décisive) cet été n’a pas résolu tous les maux madrilènes, raison pour laquelle l’actuel quatrième de Liga a jeté son dévolu sur l’Uruguayen, en manque de temps au Paris Saint-Germain (11 matchs toutes compétitions confondues).

"Nous évaluons le marché, nous avons peu de marge parce que nous allouons environ 90 % des revenus supplémentaires au personnel et avec ce scandale du fair-play financier... À partir de là, nous allons analyser toutes les situations de marché qui peuvent nous donner un coup de main, car il faut tenir compte du fait que Diego Costa ne sera pas là avant la fin février et que nous parlons de 18 matchs. Maintenant, nous n’avons plus qu’Alvaro Morata et bien que nous soyons très limités, nous aimerions nous qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions, passer le tour de qualification contre Liverpool et gagner la Super Coupe", a déclaré Marin, ambitieux à l’approche de la seconde partie de saison.