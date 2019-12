Mercato - L'Atlético prêt à oublier Cavani et à activer d'autres pistes

Ces dernières semaines, les médias espagnols et français s'accordaient pour affirmer qu'un accord existait entre Edinson Cavani (32 ans) et l'Atlético de Madrid. Toutefois, les divergences entre le club madrilène et le PSG concernant le timing du transfert pourraient faire capoter l'opération. Alors que les Colchoneros souhaitent accueillir l'Uruguayen dès cet hiver, les dirigeants parisiens n'entendent pas céder si facilement, quitte à ce qu'El Matador quitte le club gratuitement l'été prochain.

Dans cette mesure, l'Atlético aurait activé deux plans B, comme le rapporte Deportes Cuatro. Ainsi, les dirigeants souhaiteraient recruter un ancien pensionnaire de Liga en la personne de Cédric Bakambu (28 ans). Passé par Villarreal entre 2015 et janvier 2018, il avait inscrit 47 buts en 105 matchs avec le sous-marin jaune. Il évolue depuis au Beijing Guoan, en Chine. Toujours selon le média espagnol, les deux clubs auraient entamé des négociations. Enfin, Marca avance de son côté que l'Atlético pourrait se pencher sur Paco Alcacer (26 ans), peu utilisé par Lucien Favre à Dortmund cette saison (15 apparitions toutes compétitions confondues).