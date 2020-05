Mercato - L'Atlético va de nouveau tenter sa chance pour James Rodriguez

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2014 James Rodriguez peine à briller sous les couleurs madrilènes. Après avoir enchaîné deux prêts consécutifs au Bayern Munich, le Colombien pourrait quitter définitivement son club lors du prochain mercato. Malgré de faibles statistiques (1 but et 1 passe décisive en 7 matchs de Liga), celui qui avait tant brillé avec sa sélection nationale lors de la Coupe du Monde 2014, jouit toujours d'une belle côte sur le marché des transferts. Mais, un club en particulier, qui avait déjà manifesté son intérêt l'an passé, semble tenir la corde dans ce dossier. Et selon le journaliste Javier Hernández Bonnet, le milieu de terrain pourrait poser ses valises à deux pas de la Maison Blanche la saison prochaine.

En effet, selon le journaliste colombien, l'Atlético de Madrid serait tout proche de boucler l'arrivée de l'ancien monégasque. "Les mêmes sources qui m'ont dit à l'époque qu'il partait au Bayern me disent que c'est fait à 80% avec l'Atlético", annonce-t-il sur les ondes de Blu Radio. Pour le moment, à 28 ans, James est sous contrat jusqu'en juin 2021. Concernant sa valeur, elle a considérablement chuté. Le CIES l'estime désormais entre 10 et 15 millions d'euros alors que le Real Madrid avait déboursé à l'époque 80 millions d'euros...