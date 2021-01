Mercato - L'avenir de Paul Pogba fixé cet été

De retour à son meilleur niveau ces dernières semaines, Paul Pogba (27 ans) est relancé au premier plan. Ainsi, les rumeurs sur son avenir continuent d'alimenter la presse surtout après les déclarations de Mino Raiola qui suggérait qu'il était prêt à quitter Manchester United.

Et selon les informations du Daily Mail, le champion du monde et Manchester United se sont mis d’accord pour mettre de côté les discussions sur son avenir jusqu’à cet été. Le Français souhaite se concentrer sur la course au titre alors que son club est toujours leader de Premier League. En fin de contrat en juin 2022, le milieu des Red Devils prendra une décision à la fin de la saison.