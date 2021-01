Mercato - Messi ne prend pas de cours de français selon son entourage

Le mercato estival n'a toujours pas ouvert ses portes que ce possible futur transfert est déjà un feuilleton. L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Lionel Messi n'est plus un secret mais les discussions entre les deux partis sont en revanche pour l'heure bien préservée. Toutefois, certains journalistes continuent d'enquêter et de tenter de trouver des informations comme Geoffroy Garétier. Dernièrement, ce dernier révélait sur les antennes de Canal + que Lionel Messi prenait depuis peu des cours de français. "J’ai des petites infos qui peuvent être plus importantes qu’on ne l’imagine. L’info que j’ai actuellement c’est que Lionel Messi et toute sa famille, femme et enfants, prennent des cours de français. Pourquoi prendrait-ils des cours de français si c’est pour signer à Manchester City ? Cela n’aurait aucun sens. Je fais confiance à la source, elle est à mes yeux très fiable. A mon sens cela ne peut déboucher que sur le fait que Messi va quitter Barcelone" avait-il lancé sur le plateau du Late Football Club.

Une informations qui a fait du bruit jusqu'en Espagne et faire trembler toute la Catalogne. Mais ce mercredi, le clan de l'international argentin a démenti dans les colonnes du journal Sport cette information.