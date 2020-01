Mercato - L'entraîneur du Sporting reste flou sur Bruno Fernandes

Tout proche de rejoindre Manchester United l'été dernier, Bruno Fernandes pourrait profiter de ce mois de janvier pour arriver, enfin, en Angleterre. Toujours dans le viseur des Red Devils, le milieu portugais de 25 ans alimente, ces derniers jours, les rumeurs mercato des médias anglais et portugais. Hier, face au Benfica, le natif de Maia a potentiellement joué son dernier match avec le Sporting face au Benfica (défaite 0-2), et son entraîneur Jorge Silas l'a évidemment titularisé.

À la fin de la rencontre, le technicien a évoqué l'avenir de son meilleur joueur, auteur de 15 buts et 13 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. "Je préférerais qu’il ne parte pas. Il faut comprendre l’ambition du joueur, qui préfère jouer dans une ligue supérieure à la nôtre. Il y a eu des discussions avec des clubs de Premier League, mais qui ne voudrait pas jouer là-bas ? Bruno mérite le meilleur, il mérite de jouer dans un championnat comme celui-ci. Si c’était son dernier match ? J’espère que non. Nous ne savons pas, Bruno ne sait pas non plus. Il mérite de jouer dans le meilleur championnat du monde. Je ne veux que le meilleur pour lui" a-t-il déclaré. Le transfert pourrait rapporter plus de 60M d'euros au club portugais.