Mercato - L'équipe-type des joueurs libres en juin 2021

La rédaction de MadeinFOOT fait le point sur les joueurs en fin de contrat dans un an. On y retrouve quelques grands noms, dont l'avenir devra donc se décider au cours des prochains mois.

Sergio Ramos, Angel Di Maria, Sergio Agüero, Lionel Messi… Ces grands joueurs, pour la plupart superstars mondiales, possèdent un autre point commun que leur talent balle au pied ; ils seront tous en fin de contrat en juin 2021. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils partiront libre dans un an, ni qu’ils ne bougeront pas d’ici là. Chacun des onze joueurs que nous avons rassemblés dans cette équipe-type possède une situation particulière.

Il y a d’abord ceux dont on imagine difficilement le départ. Au Barça depuis ses débuts et malgré la résurgence d'une sempiternelle rumeur de départ, il y a quelques jours, Lionel Messi devrait prolonger en Catalogne. À 33 ans (il en aura 34 en juin 2021), on ne voit pas ce qui le pousserait à aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Même chose pour Sergio Ramos (34 ans), cadre du Real Madrid depuis 2005, bien que ses relations avec Florentino Pérez ne soient pas toujours au beau-fixe. "Tout le monde sait que je veux finir ma carrière ici", a confié l’Espagnol après le sacre de la Casa Blanca, jeudi soir.

C’est flou pour Di Maria et Agüero

Pour d’autres, à l’inverse, cette situation contractuelle pourrait aboutir à un transfert dès cet été, forcément à un coût moindre. On pense par exemple à Timothy Castagne (24 ans), auteur d’une belle saison avec l’Atalanta Bergame, à Gianluigi Donnarumma (21 ans), constamment cité parmi les potentiels partants à Milan, ou à David Alaba (28 ans), qui a perdu ses galons de titulaire au Bayern Munich. Il faut également citer, bien sûr, son coéquipier Thiago Alcantara (29 ans), qui a déjà fait part de ses envies d’ailleurs après sept saisons chez les champions d'Allemagne.

Liverpool serait proche d’enrôler le petit milieu de terrain espagnol, peut-être pour préparer la succession de Georgino Wijnaldum (29 ans). Lui aussi n’a plus que douze mois de contrat et si des discussions sont en cours pour prolonger, rien n’est encore fait. Son départ reste toutefois moins probable que ceux du Français Dayot Upamecano (21 ans), très courtisé en Angleterre, voire de l’Argentin Sergio Agüero (32 ans), qui pourrait quitter le Royaume pour renter au pays. Son compatriote Angel Di Maria (32 ans), lui, devrait bien entamer une sixième saison au Paris St-Germain. La dernière, s’il n’y prolonge pas.

L’équipe-type des joueurs en fin de contrat en juin 2021 : Gianluigi Donnarumma (Milan AC) - Timothy Castagne (Atalanta), Sergio Ramos (Real Madrid), Dayot Upamecano (Leipzig), David Alaba (Bayern) - Thiago Alcantara (Bayern), Georgino Wijnaldum (Liverpool) - Lionel Messi (FC Barcelone), Angel Di Maria (PSG), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Sergio Agüero (Manchester City).

On aurait aussi pu citer : Ferran Torres (20 ans, Valence), Memphis Depay (26 ans, Lyon), Piotr Zielinski (26 ans, Naples), Luis Suarez (33 ans, FC Barcelone), Arkadiusz Milik (26 ans, Naples), Juan Bernat (27 ans, PSG), Julian Draxler (26 ans, PSG), Florian Thauvin (27 ans, Marseille), Mesut Özil (31 ans, Arsenal), Ivan Rakitic (32 ans, FC Barcelone), James Rodriguez (29 ans, Real Madrid).