Mercato - L'Espagne s'arrache Rayan Aït Nouri !

Sauf retournement de situation, l'histoire entre Rayan Aït Nouri et le SCO d'Angers, son club formateur, touche à sa fin. Le jeune latéral gauche prometteur de 19 ans, représenté par un certain Jorge Mendes, est dans le viseur de nombreux gros clubs européens et devrait donner une nouvelle dimension à sa carrière d'ici le 5 octobre, date de fermeture du mercato. Pendant longtemps cet été, la Juventus Turin lui a fait une cour assidue, comme le Bayer Leverkusen. Wolverhampton, où Mendes est très implanté, a aussi fait partie des clubs intéressés, mais il ne devrait finalement pas rejoindre les Loups.

D'après L'Equipe, la tendance concernant la prochaine destination d'Aït Nouri est l'Espagne. Le SCO, discret sur ce dossier, aurait reçu plusieurs offres issues de la Liga. Nos confrères ne dévoilent pas l'identité des clubs ayant fait une proposition mais assurent que les trois plus gros clubs hispaniques sont intéressés par son profil. L'Atlético Madrid, qui a fait part de son intérêt, a des joueurs à libérer pour accueillir le joueur français. Le Barça, de son côté, avait fait de lui sa priorité numéro 1 en doublure de Jordi Alba sous l'ère Eric Abidal. Ramon Planes, le directeur sportif du Barça, et Jorge Mendes sont en contacts continus depuis quelques semaines et la relation entre les deux hommes est plutôt bonne suite à la vente de Nelson Semedo à Wolverhampton. Enfin, le Real Madrid, qui pense à la succession à moyen terme de Marcelo, est aussi sur les traces du joueur depuis un an maintenant. Pour rappel, Aït Nouri est valorisé entre 15 et 20 millions d'euros.