Mercato - L'essai de Giannelli Imbula à Nantes est fini

Suite à un essai d’une dizaine de jours au FC Nantes, Giannelli Imbula (28 ans) a quitté le centre d'entraînement des Canaris. Le milieu de terrain va continuer de s'entretenir physiquement, en attendant une réponse des dirigeants nantais concernant un éventuel contrat. Pour rappel, le nouvel entraîneur de Nantes Raymond Domenech a voulu étudier son niveau physique avant d'envisager la possibilité de le recruter. "C'est une possibilité, on va voir où il en est. On ne s'engage sur rien, il est là et disponible, avait expliqué le nouveau coach nantais lors de sa présentation. C’est un joueur qui a eu un vécu de haut niveau, mais je ne sais pas où il en est. Je demande à voir. Il vient à l'essai, on va voir ce qu’il est capable de faire, ça reste une option. S'il est ce qu'il était, c'est faisable. Sinon les autres (joueurs) seront très bien", a confié l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

De plus, l’En Avant Guingamp souhaitait aussi recruter l'ancien joueur de Marseille et Toulouse, mais son intention de rejoindre Nantes a dissuadé les dirigeants bretons de poursuivre les négociations, selon un communiqué du club, pointant du doigt le manque de respect d'Imbula envers son club formateur.. "Le club a appris par voie de presse que Giannelli avait répondu favorablement à la sollicitation du FC Nantes qui souhaite le mettre à l’essai, alors qu’un rendez-vous était fixé lundi prochain avec son entourage pour définir son avenir à l’EAG. Une attitude irrespectueuse envers le club qui met un terme définitif aux négociations en cours quel que soit l’issue de son essai en Loire-Atlantique".