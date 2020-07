Mercato - L'étonnante nouvelle idée du Real pour récupérer Mbappé

Après la crise économique liée au coronavirus, le Real Madrid ne pourra certainement pas s'offrir Kylian Mbappé, le joueur le plus cher du monde, cet été. Mais, alors que les Madrilènes comptaient attendre 2021 avant de tenter de recruter l'attaquant du PSG, dont la valeur est estimée à 242,3 millions d'euros (s'il ne prolonge pas son contrat), une nouvelle idée pour le moins surprenante nous vient d'Espagne.

Selon OK Diario, à condition de patienter, les Merengue ont l'espoir de parvenir à récupérer le champion du monde gratuitement en 2022 ! Date à laquelle son contrat actuel prend fin. Une prime de 100 millions d'euros versée au joueur accompagnerait sa signature. Pour rappel, des discussions ont commencé entre Mbappé et Paris afin de prolonger son contrat, ce qui permettrait au passage d'augmenter la valeur du buteur de plus de 40 millions d'euros en cas de signature jusqu'en 2023.