Mercato - L'Europe s'arrache une pépite de l'OGC Nice

Méconnu du grand public, Pedro Brazão est l'un des plus grands espoirs du football européen. L'international U19 Portugais, qui appartient à l'OGC Nice, est dans le viseur des plus grands clubs du Vieux Continent puisque le PSG, le Bayern ou encore Liverpool sont intéressés.

Alors qu'il vient à peine de souffler sa 17ème bougie (le 30 décembre dernier), Pedro Brazão est encore un joueur méconnu du championnat de France. Pourtant, le jeune international portugais, arrivé en septembre 2018 sur la Côte d'Azur, représente l'un des plus gros espoirs de la formation de l'OGC Nice, et est promis à un brillant avenir. Mais pour le moment, le jeune ailier gauche n'a pas le temps de jeu espéré avec l'équipe première (13 minutes seulement la saison dernière), et les clubs intéressés rodent.

D'après RMC Sport, le natif de Lisbonne est dans le viseur de Liverpool. Les Reds, déjà intéressés par sa signature avant qu'il arrive à Nice, sont revenus à la charge ces derniers jours auprès du club niçois afin de négocier son transfert. Mais le club de la Mersey n'est pas la seule écurie sous le charme du Niçois. Toujours selon la même source, Pedro Brazão serait aussi dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, du Sporting ou encore du Bayern Munich. Racheté par Ineos au mois d'août dernier, l'OGC Nice pourrait récupérer un joli chèque en cas de départ de sa pépite.