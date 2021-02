Mercato - L'exigence particulière de David Alaba pour choisir son nouveau club

Du haut de ses 28 ans, David Alaba a décidé de prendre son avenir en mains en ne prolongeant pas avec le Bayern Munich. Le défenseur autrichien polyvalent aura donc l'embarras du choix cet été puisque son profil plaît à de nombreuses écuries. Mais visiblement, le gaucher a une réclamation particulière auprès de ses prétendants, à en croire Le Parisien.

Ainsi, avant de s'engager avec son prochain club, Alaba fait savoir qu'il souhaite désormais évoluer au milieu de terrain. Formé en tant que latéral gauche et utilisé en défense centrale ces derniers temps, le Bavarois s'est installé dernièrement dans l'entrejeu et semble s'y plaire énormément. D'ailleurs, c'est au milieu qu'il évolue avec l'Autriche. Le PSG, qui aurait déjà formulé une offre, le Real Madrid et les autres écuries prétendantes sont prévenues.