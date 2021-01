Mercato - L'histoire entre l'OM et Thauvin devrait prendre fin cet été

Le mercato a ouvert ses portes depuis plus d'une semaine et les dirigeants marseillais s'activent pour offrir à André Villas-Boas un effectif de qualité dans les prochaines semaines. En plus de négocier quelques renforts notamment aux postes de latéral droit et d'attaquant, la direction olympienne négocie actuellement les prolongations de Jordan Amavi et Florian Thauvin. Si pour le premier le dossier semble avancer dans la bonne direction, les jours du second sous le maillot olympien semblent comptés.

En effet, selon les informations de l'émission Téléfoot, l'ailier droit de 27 ans aurait déjà pris la décision de ne pas prolonger son aventure sur la Canebière et souhaiterait partir libre cet été afin de pouvoir signer dans un grand club européen. Attaché à l'OM, l'ancien bastiais souhaiterait toutefois quitter le club dans les meilleures conditions et s'est imposé la mission de qualifier le club pour la Ligue des Champions.