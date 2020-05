Mercato - L'Inter et Conte sont sous le charme de Pogba

Une nouvelle piste se dessine pour l'avenir de Paul Pogba. Depuis plus d'un an, les rumeurs de transfert se multiplient autour du Français. Malgré des négociations avec le Real Madrid l'été dernier, La Pioche était finalement restée à Manchester United. Malheureusement, le champion du monde 2018 a vécu une saison quasiment blanche en raison de blessures successives qui l'ont éloigné des terrains pendant de longs mois. Au total, Pogba a dû se contenter de 8 apparitions toutes compétitions confondues. En dépit de ce manque de compétition cette saison, sa cote de popularité n'a pas baissé. Ces dernières semaines, son nom revient toujours du côté du Real Madrid et de la Juventus Turin.

En Italie, la Gazzetta dello Sport révèle ce dimanche que l'Inter Milan souhaiterait s'immiscer dans ce dossier ! Antonio Conte apprécierait le profil du Français et souhaiterait l'associer à Christian Eriksen, recruté l'hiver dernier. Pour le faire venir, l'Inter pourrait se servir de l'argent des probables ventes de Mauro Icardi et Ivan Perisic. Une lutte à distance entre les trois cadors européens pourrait donc s'organiser dans les mois à venir.