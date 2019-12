Mercato - L'Inter garde un oeil sur Kurzawa

A l'Inter, les dirigeants sont sur tous les fronts en ce qui concerne le recrutement de renforts pour la seconde partie de saison et le prochain exercice. Alors que Rakitic et Vidal sont annoncés pour venir densifier le milieu de terrain, la Gazzetta dello Sport révèle ce vendredi que le club lombard chercherait un latéral gauche. Plusieurs profils ont été ciblés par les Nerazzurri et la priorité se nommerait Marcos Alonso (28 ans). En manque de temps de jeu à Chelsea cette saison (8 matchs de championnat), l'Espagnol est barré par la concurrence d'Emerson. Toutefois, le montant à débourser pourrait être trop élever pour l'Inter.

Ainsi, les dirigeants ont pensé à un plan B et il s'agirait de Layvin Kurzawa (27 ans). Peu utilisé à Paris (10 matchs de Ligue 1), le latéral français arrivera au terme de son contrat en juin prochain et pourrait donc partir libre. Si une opportunité se présente, l'Inter Milan pourrait alors en profiter pour approcher l'ancien monégasque.