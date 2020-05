Mercato - L'Inter Milan jette un froid sur le transfert de Lautaro Martinez au Barça

S'il veut s'offrir Lautaro Martinez cet été, le FC Barcelone devra payer sa clause de 111 millions d'euros. C'est le message que lui a fait passer Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter Milan.

Voilà plusieurs mois qu'on le présente comme le transfert phare du mercato à venir. Lautaro Martinez (22 ans) a été défini par la presse européenne comme la priorité de recrutement du FC Barcelone, à juste titre, mais les médias catalans se sont semble-t-il précipités en annonçant, ces dernières semaines, que son arrivée au Nou Camp était en bonne voie.

Alors qu'un échange, qui paraît être la seule solution pour un Barça à la peine financièrement, était évoqué, l'Inter Milan a rappelé que son attaquant disposait d'une clause libératoire de 111M€ et qu'il n'était pas question de le voir partir pour moins que ça. "Il n'y a qu'une seule façon de l'éloigner de l'Inter, c'est de payer sa clause", a martelé Piero Ausilio, le directeur sportif nerazzurro, dans une interview donnée à la Sky.

Le Barça insiste, mais...

"Cette clause, inutile de le cacher, est une clause exigeante, car elle comporte à la fois des délais et des engagements qui doivent être très précis. Elle expire les premiers jours de juillet donc elle ne durera pas longtemps. Et c'est la seule possibilité qui existe de voir Lautaro loin de l'Inter aujourd'hui", a poursuivi Ausilio. "Nos joueurs importants ne sont pas à vendre, nous voulons les conserver (...) et cela vaut également pour Lautaro."

Ausilio reconnaît néanmoins que le club culé s'est montré particulièrement insistant sur le cas de l'international argentin. "De nombreux clubs nous ont contactés pour aborder le sujet Lautaro. Parmi ceux-ci, le plus déterminé est le FC Barcelone, avec qui nous avons une relation amicale et cordiale. Je ne le cache pas. Et je sais que Barcelone connaît parfaitement nos intentions. L'Inter n'a pas l'intention de vendre Lautaro Martinez. Alors je répète qu'il y a une clause." Le message est on ne peut plus clair.