Mercato - L'Inter Milan offre un pont d'or à Christian Eriksen

En fin de contrat à Tottenham, Christian Eriksen (27 ans) pourrait profiter des dernières heures du marché hivernal pour prendre la direction de l'Italie et de l'Inter Milan. Hier, Sky Sport Italia annonçait un accord entre Nerazzurri et Spurs pour un transfert avoisinant les 20 millions d’euros. Ce jour, le média transalpin apporte quelques précisions dans ce dossier, concernant surtout les futurs émoluments de l'international danois. En Lombardie, il percevrait un salaire hebdomadaire de 308 000 euros, avec des gros bonus qui pourraient faire grimper la somme à 379 000 euros par semaine. Sur l'année, son salaire oscillerait donc entre 14,8 et 18,2 millions d'euros, soit environ quatre fois plus que ce qu’il gagnait jusqu'à présent avec la formation londonienne (90 000 euros par semaine, soit 4,3 millions d'euros par an).