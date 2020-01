Mercato - L'Inter Milan revient à la charge pour Giroud !

Le mercato d'Olivier Giroud est décidément plein de surprises. Tout proche de rejoindre l'Inter Milan au début du mois, avant que le club italien le lâche pour concrétiser d'autres pistes (Young, Eriksen, Moses), Olivier Giroud fait l'objet d'une offre de dernière minute des Nerazzurri, qui sont revenus à la charge selon Sky Sports.

Cette proposition milanaise, tardive, a-t-elle des chances d'aboutir ? Jeudi, le journal L'Equipe assurait que Chelsea a décidé de fermer la porte à l'attaquant français (33 ans), unique solution de repli derrière le jeune Tammy Abraham, actuellement gêné par une blessure à une cheville. Pour accepter de laisser filer Giroud, les Blues devraient donc lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato. Et le temps presse.

Inter Milan have made a fresh bid for Chelsea forward Olivier Giroud, while Lazio are also interested in securing an agreement on #DeadlineDay