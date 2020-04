Mercato - L'Inter Milan s'active pour un défenseur du Hellas Vérone

Troisième de Serie A avant l'interruption du championnat, l'Inter Milan a longtemps lutté avec la Juventus Turin et la Lazio Rome avant de décrocher lors des dernières semaines. Toutefois, le club lombard tente de réduire l'écart avec la Vieille Dame année après année et le recrutement estival devrait être réalisé en ce sens. Avec Diego Godin qui se rapproche de la fin de sa carrière (34 ans) et Milan Skriniar (25 ans) qui a la cote sur le marché, les dirigeants du club seraient sur le point d'accueillir un jeune espoir en défense centrale selon Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sports.

Selon lui, l'Inter tient la corde concernant Marash Kumbulla (20 ans), jeune défenseur du Hellas Vérone. Apparu à 18 reprises en Serie A cette saison (1 but), l'international albanais (1 sélection) est un pur produit du club. Des discussions ont débuté en janvier dernier et l'Inter s'active pour conclure l'opération. Le Hellas demanderait 25 millions d'euros pour laisser partir son joueur.

