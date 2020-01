Mercato - L'Inter Milan s'apprête à zapper Olivier Giroud

Olivier Giroud, un temps annoncé tout proche de l'Inter Milan, ne devrait finalement pas rejoindre le dauphin de la Juventus cet hiver.

C'était presque cousu de fil blanc. Après une première partie de saison compliquée à Chelsea (7 matchs pour 1 but toutes compétitions confondues), Olivier Giroud devait s'engager avec l'Inter Milan pour près de 5 millions d'euros et se relancer, à six mois de l'Euro. Un mouvement un peu trop simple dans la carrière vallonnée de l'attaquant tricolore (33 ans), qui va probablement devoir réviser tous ses plans à une semaine de la fin du mercato.

Au point mort depuis plusieurs jours, les négociations autour de l'arrivée de Giroud en Lombardie sont proche d'être définitivement abandonnées par l'Inter, qui a récemment accéléré sur la piste menant à Fernando Llorente (34 ans), un avant-centre du même profil, selon les informations de Sky Italia. Les Nerazzurri sont sur le point d'accueillir l'international espagnol sous la forme d'un prêt, conclu dans l'opération Matteo Politano.

C'est justement le cas de Politano (26 ans) qui empêchait les pensionnaires de Giuseppe-Meazza de conclure le transfert de Giroud. D'abord convoité par la Roma, le joueur italien va finalement trouver une porte de sortie à Naples, qui s'est mis d'accord avec l'Inter Milan autour d'un prêt de dix-huit mois avec option d'achat (25 M€). C'est dans ce deal, donc, que l'échange avec Llorente a été conclu. Et tant pis pour Giroud...