Mercato - L'Inter Milan s'attaque à Antoine Griezmann !

Conscient de l'intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez, l'Inter Milan aimerait en profiter pour s'offrir Antoine Griezmann.

"Vous voulez Lautaro ? Donnez-nous Griezmann !" Voilà ce qui s'affiche en une de la Gazzetta dello Sport ce mardi. Le journal italien tente ainsi de résumer la pensée des dirigeants de l'Inter Milan, attaqués par le FC Barcelone pour leur nouvel attaquant vedette Lautaro Martinez (16 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison).

Incapables de convaincre Lionel Messi de rallier la Lombardie - la Pulga a fermement démenti les rumeurs la semaine dernière - , les Nerazzurri seraient donc prêts à se rabattre sur le français (29 ans), dont la valeur est estimée proche des 111 M€ de la clause libératoire de Martinez, un an après son transfert contre 120 M€, pour trouver un terrain d'entente avec le club culé.

En Catalogne, l'idée serait forcément étudiée. Non seulement parce que l'intérêt pour le jeune argentin (22 ans) s'accroît chaque jour un peu plus, mais aussi parce que Griezmann est loin d'être intouchable aux yeux des dirigeants barcelonais. Ces derniers auraient d'ailleurs déjà imaginé l'inclure dans un deal avec le PSG pour tenter de rapatrier Neymar. Seraient-ils prêts à en faire de même avec l'Inter et Lautaro Martinez ? Possible. Il s'agira toutefois, aussi, de prendre en considération l'avis du joueur lui-même. Arrivé seulement l'été dernier et sous contrat jusqu'en juin 2024, Griezmann n'aurait, pour l'instant, aucune intention de quitter le FC Barcelone.