Mercato - L'inter Milan s'autorise à rêver de Messi

Il a rarement été question d’évoquer un transfert de Lionel Messi (32 ans), qui est toujours resté fidèle à son club de cœur, le FC Barcelone. Pourtant, malgré la volonté des dirigeants catalans de le prolonger, les relations n’ont jamais été aussi tendues. Ajouté à cela, El País avait récemment révélé que dans le contrat qui le lie au club jusqu’en 2021, l'Argentin a négocié une clause lui permettant de quitter le club dès cet été. De quoi permettre aux dirigeants de l’Inter Milan de s’autoriser les rêves les plus fous…

Interrogé par Radio Rai au sujet d’une potentielle venue de Messi, Massimo Moratti, l’ancien président de l’Inter affirme "Messi à l’Inter n’est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes. Je pense que ce n’est pas du tout interdit d’y penser. Ça ne l’était pas avant ce drame (le Covid-19) alors maintenant... Messi est en fin de contrat et ce serait certainement un gros effort pour l’Inter de le faire venir". Et il prévient ensuite, "nous ne devons pas non plus être trop opportunistes et profiter de la situation, mais je pense qu’à ce stade, il est possible de voir des choses étranges à la fin de la saison". Un échange de joueurs était envisagé par le Barça pour faire venir Lautaro Martinez, la priorité des dirigeants. Ainsi, le désormais conseiller croit en la possibilité d’inclure la star du Barça dans la transaction. "Il faudra voir s'il (Lautaro Martinez) ne rentre pas dans d'autres situations plus importantes comme Messi". De son côté, le sextuple ballon d'or, qui a marqué 19 buts et délivré pas moins de 12 passes décisives en 22 matchs de Liga, devrait connaître un mercato des plus animés.