Mercato - L'Inter Milan se lance à son tour dans le dossier Werner

Cet été, sauf énorme revirement de situation, Lautaro Martinez (22 ans, 22 matches en Seria A cette saison, 11 buts et 1 passe décisive) quittera l'Inter Milan. L'attaquant argentin dispose de nombreux prétendants mais devrait, a priori, prendre la direction de la Catalogne et du FC Barcelone. Le club lombard s'est donc d'ores et déjà mis en quête de son successeur et aurait couché sur papier le nom de Timo Werner, le serial buteur du RB Leipzig (24 ans, 25 matches et 21 buts en Bundesliga cette saison).

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'attaquant allemand, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 et qui dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, plait beaucoup à Antonio Conte, l'entraîneur des Nerazzurri. Dans ce dossier, l'Inter Milan devra composer avec la très sérieuse concurrence de Liverpool, qui semble détenir une longueur d'avance dans ce dossier. En cas d'échec, les Nerazzurri pourraient se retourner sur Anthony Martial (Manchester United), Victor Osimhen (Lille) et Luka Jovic (Real Madrid).