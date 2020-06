Mercato - L'Inter Milan serait proche de rafler la mise pour Hakimi !

La signature de Thomas Meunier à Dortmund, hier, a donné un indice sur l'avenir d'Achraf Hakimi. Prêté depuis deux ans au Borussia, le latéral droit marocain (21 ans) ne devrait pas rester dans la Ruhr. Mais il n'est pas dit qu'il retourne pour très longtemps au Real Madrid. Manchester City et le Bayern Munich se sont renseignés sur son cas et ce vendredi, on apprend qu'un autre cador européen s'est également activé : l'Inter Milan.

A en croire le journaliste de la Sky Gianluca Di Marzio, Hakimi aurait déjà donné son accord aux Nerazzurri, qui afficheraient un certain optimisme sur la conclusion des négociations avec le Real. Le montant de la transaction serait estimé à 40 millions d'euros.