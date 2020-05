Mercato - L'Inter Milan va repousser la proposition du PSG pour Mauro Icardi

L'Inter Milan devrait repousser la première offre du PSG pour Mauro Icardi, chiffrée à 50 millions d'euros.

Depuis quelques jours maintenant, le Paris Saint-Germain a amorcé le plan Mauro Icardi, afin de conserver l'attaquant prêté par l'Inter à l'issue de la saison. Si les Franciliens avaient négocié une option d'achat l'été dernier, au moment de son arrivée en prêt, ils souhaiteraient désormais revoir ce prix à la baisse, notamment en raison de la crise économique actuelle liée au coronavirus. Ainsi, les médias italiens ont évoqué, ces derniers jours, un prix de 50 millions d'euros avec des bonus allant jusqu'à 10 millions.

Toutefois, à en croire les informations de la Sky Italia et de Gianluca Di Marzio, les Milanais ne semblent pas intéressés par l'offre parisienne. On apprend ainsi que l'Inter devrait refuser cette proposition, espérant toucher un montant supérieur. Les Lombards pourraient ainsi faire comprendre aux Parisiens qu'il faudrait attendre, le plus proche possible des 70 millions d'euros prévus.

La Gazzetta, de son côté, se veut beaucoup plus optimiste dans la finalité du dossier Icardi. En effet, le goleador argentin de 27 ans (auteur de 20 buts et 4 passes décisives en 31 matchs TCC) est clairement annoncé du côté du PSG. Et pour le remplacer, l'Inter songerait à un certain... Edinson Cavani.