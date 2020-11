Mercato - L'Inter Milan veut brader Christian Eriksen !

Un an seulement après son arrivée à l'Inter Milan, Christian Eriksen est déjà au fond du gouffre et son aventure tourne au cauchemar. Recruté à six mois de la fin de son contrat en janvier dernier pour 20 millions d'euros, l'ancien de Tottenham n'a jamais réellement eu sa chance sous les ordres d'Antonio Conte. Et visiblement, le milieu pourrait déjà quitter Milan cet hiver !

Selon ESPN, le Danois de 28 ans pourrait même être bradé par la direction, la faute à son énorme salaire compris entre 14 et 18 millions. Ainsi, l'Inter ne souhaiterait récupérer qu'environ 13 millions d'euros pour son joueur, déjà annoncé dans le viseur du PSG ou d'Arsenal.