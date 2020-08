Mercato - L'Inter prêt à passer à l'action pour Kanté

Chelsea est le club le plus actif sur le marché des transferts cet été et a encore dépensé une sacrée somme (55 millions d'euros) pour recruter Ben Chilwell (23 ans) cette semaine. Mais pour compenser leurs investissements, les Blues vont devoir se séparer de joueurs jouissant d'une belle cote sur le marché des transferts à l'image de N’Golo Kanté. Il y a plusieurs mois, la presse britannique révélait que le champion du monde était poussé vers la sortie. En Italie, l'Inter Milan serait toujours à l'affût et envisagerait de faire une offre.

La volonté d'Antonio Conte de retrouver son ancien protégé (2016-2018) n'est plus un secret.

La Gazzetta dello Sport nous apprend que l'Inter pourrait offrir 50 millions d'euros pour recruter le milieu (22 match de PL, 3 buts) sous contrat jusqu'en 2023. Une opération envisageable, en attendant de savoir si Conte, en conflit avec sa direction, restera à l'Inter..