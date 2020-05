Mercato - L'intérêt de l'OL pour Imran Louza se confirme !

Révélation du FC Nantes cette saison, Imran Louza (20 ans) serait, selon Ouest-France, dans les petits papiers de l'OL, qui verrait en lui le successeur d'Houssem Aouar.

"Celui qui m'a le plus surpris ? Incontestablement, c’est Imran Louza. Pour moi, c’est la révélation. En arrivant au FC Nantes, je ne le connaissais pas. (...) Dès le premier entraînement que j’observe, je remarque Imran Louza. Je demande qui c’est… Le lendemain, je le revois et il confirme. La semaine d’après, j’ai tout de suite vu que c’était un joueur qui cadrait complètement avec le foot que je ressens et qui allait nous être très utile. Imran l’a montré depuis. C’est un joueur très intéressant. Je pense qu’il va faire une grande carrière". Il y a quelques semaines, dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue de Football Professionnel, Christian Gourcuff, l'entraîneur des Canaris, se fendait de cette belle déclaration d'amour à son jeune milieu de terrain offensif. Auteur de très belles prestations sur les bords de l'Erdre cette saison (2 buts et 3 passes décisives en 24 matches de Ligue 1), le joueur de 20 ans n'a, évidemment, pas séduit que son entraîneur.

Samedi, RMC rapportait des intérêts du Milan AC et de l'Olympique Lyonnais. Une tendance confirmée ce dimanche par nos confrères du quotidien Ouest-France. Selon leurs informations, les Gones, Juninho en tête, en pinceraient vraiment pour l'international Espoirs français (6 sélections). Le directeur sportif brésilien et dirigeants lyonnais verraient en lui le potentiel successeur d'Houssem Aouar, annoncé sur le départ cet été. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 aux abords de la Beaujoire, le numéro 26 des Jaune-et-Vert n'est a priori pas à vendre. Mais le média régional précise malgré tout que les dirigeants du FCN resteront à l’écoute des offres pour leur jeune pépite. Comprenez que si une proposition intéressante - proche ou supérieure à 10 millions d'euros - venait à arriver sur leur bureau au cours du mercato estival, ils l'étudieraient avec la plus grande attention. L'Olympique Lyonnais sait donc ce qu'il lui reste à faire pour rafler la mise dans ce dossier.