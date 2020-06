Mercato - L'OGC Nice en passe de toucher au but pour Morgan Schneiderlin !

Selon Nice-Matin et L'Equipe, Morgan Schneiderlin se rapproche de plus en plus de l'OGC Nice. Le Gym et Everton sont proches d'un accord pour le transfert sur la Côte d'Azur du milieu de terrain français.

Après le Brésilien de l'Athlético Paranaense, Robson Bambu (22 ans), le Gym serait proche de frapper un nouveau joli coup sur le marché. Évoquée hier dans notre média, la piste menant à Morgan Schneiderlin (30 ans) prend de l'épaisseur au fil des heures. Selon les informations glanées par nos confrères de Nice-Matin et L'Equipe, les discussions entre les deux clubs se sont intensifiées et les positions des différents camps se sont sensiblement rapprochées ces dernières heures.

Le quotidien sportif est catégorique : les dirigeants de l'OGC Nice et leurs homologues anglais des Toffees sont proches d'un accord autour d'une indemnité de transfert. Débutées autour des 7 millions d'euros, les négociations ont sensiblement baissé pour atteindre, de source anglaise, une base de 2 millions d'euros fixe. Pour convaincre Everton de lâcher son international français (15 sélections), des bonus conséquents seront assortis à cette indemnité relativement basse.

Lié aux abords de Goodisson Park jusqu'au 30 juin 2021, le natif de Zellwiller (15 rencontres jouées en Premier League cette saison) serait particulièrement emballé par un retour en France, qu'il avait quittée en 2008, mais aussi par le projet azuréen version INEOS-Patrick Vieira. Sauf énorme retournement de situation, Morgan Schneiderlin devrait donc être la deuxième recrue de l'été du Gym, qui tentera ensuite de renforcer ses couloirs défensifs avec des latéraux mais aussi sa ligne offensive avec un avant-centre.