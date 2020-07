Mercato - L'OGC Nice et le FC Séville ont un accord pour Rony Lopes !

Selon plusieurs sources, l'OGC Nice aurait bouclé l'arrivée de Rony Lopes, l'ailier international portugais (2 sélections) du FC Séville et ancien joueur de l'AS Monaco.

Après Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara et Amine Gouiri, l'OGC Nice va poursuivre son très, très joli mercato puisque le club azuréen serait sur le point d'enregistrer sa sixième recrue de l'été. En négociation depuis de nombreuses semaines, l'arrivée de Rony Lopes (24 ans) sur la Côte d'Azur devrait être effective dans quelques jours. En effet, les médias Record et L'Equipe sont catégoriques et annoncent de concert que les dirigeants azuréens et leurs homologues du FC Séville sont parvenus à un accord total.

À lire aussi : Nice a un accord avec Rony Lopes !

La transaction porterait sur un prêt, assorti d'une option d'achat - il n'est pas précisé si elle est obligatoire - fixée à 20 millions d'euros. L'ancien joueur de l'AS Monaco, qui ne s'est pas imposé sous les couleurs du club andalou (15 apparitions toutes compétitions confondues), avec lequel il est encore lié jusqu'au 30 juin 2024, est lui déjà tombé d'accord avec le Gym. Le milieu de terrain offensif portugais, natif de Belem, est attendu demain à Nice pour passer, mercredi matin, la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature de son contrat de prêt.