Mercato - L'OGC Nice vise un nouveau gros coup avec Mario Götze !

Friand de gros coups, l'OGC Nice se serait penché sur le cas de Mario Götze, libre au 30 juin prochain et qui quittera le Borussia Dortmund cet été.

En début de semaine, la presse allemande révélait que plusieurs clubs de Ligue 1 étaient intéressés par Mario Götze (27 ans), le meneur de jeu allemand du Borussia Dortmund, sans toutefois nommer les courtisans hexagonaux du joueur. En ce dimanche, nos confrères de Bild apportent quelques précisions dans ce dossier et dévoilent que l'OGC Nice, spécialiste des gros coups sur le marché depuis plusieurs saisons (Hatem Ben Arfa en 2015, Dante, Younès Belhanda et Mario Balotelli en 2016, Wesley Sneijder en 2017), serait la formation française la plus intriguée par l'international (63 sélections, 17 buts) de la Nationalmannschaft.

Le joueur, qui a récemment changé d’agent, quittera à coup sûr le Borussia Dortmund cet été, n'entrant pas vraiment dans les plans de Lucien Favre (13 matches joués en Bundesliga cette saison, 3 buts) et arrivant au terme de son contrat. Le héros de la finale du Mondial 2014, remportée par l'Allemagne face à l’Argentine de Lionel Messi (1-0), sera donc libre de s'engager où il le souhaite et il pourrait bien être séduit par le projet des Aiglons. En effet, avec un nouveau propriétaire fortuné à sa tête (Jim Ratcliffe) et un ticket pour la prochaine Ligue Europa, le club azuréen dispose de sérieux arguments pour se montrer convaincant. Affaire à suivre.