Mercato - L'OL a aussi doublé Arsenal et Chelsea pour Bruno Guimaraes

L'Olympique Lyonnais a fait très fort, l'hiver dernier, en s'offrant Bruno Guimaraes au nez et à la barbe de l'Atlético Madrid. Les Colchoneros avaient des vues sur le prometteur milieu de terrain brésilien (22 ans), mais l'insistance des Gones et les arguments présentés par leur directeur sportif Juninho ont fait la différence pour convaincre le joueur de rallier le Rhône, contre un montant de 20 millions d'euros. Alors que le Benfica Lisbonne avait également manifesté un intérêt, on apprend via nos confrères du Bleacher Report que deux cadors de Premier League s'étaient eux aussi penché sur le cas de Guimaraes : Arsenal et Chelsea.

Les Gunners avaient entamé des négociations via leur directeur du football Edu Gaspar, alors que les Blues entretenaient d'étroites relations avec Giuliano Bertolucci, l'un des agents de Guimaraes. Mais les deux clubs londoniens ne s'étaient pas préparés à lancer les grandes manoeuvres dès janvier. L'OL et Juninho ont pris tout le monde de court.