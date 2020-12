Mercato - L'OL a des vues sur le couloir gauche du Stade Brestois

Sur une très belle série de cinq victoires de rang en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais tentera de passer la sixième face au Stade Brestois 29, mercredi soir (21 heures, Groupama Stadium), à l'occasion de la 15ème levée de notre championnat hexagonal. Une rencontre qui devrait aussi permettre aux Rhodaniens de surveiller plusieurs joueurs du club breton. En effet, selon les informations rapportées par L'Equipe, les dirigeants lyonnais apprécieraient particulièrement les profils de Romain Perraud (23 ans) et Romain Faivre (22 ans).

Le premier nommé évolue au poste de latéral gauche, un secteur que les Gones souhaiteront renforcer l'été prochain, réalise une très belle saison (3 buts et 5 passes décisives en 13 matches de championnat) et est sous contrat dans le Finistère jusqu'au 30 juin 2023. Le second cité (3 buts et 2 passes décisives en 14 matches de Ligue 1) est un milieu de terrain axial ou de couloir, également gaucher. Lié au SB29 jusqu'au 30 juin 2024, l'international Espoirs a été déjà supervisé par l'OL, sérieusement séduit par son profil.