Mercato - L'OL a refusé l'offre du Hertha pour Tousart, mais...

Comme cela a été révélé plus tôt dans la journée, le Hertha Berlin est passé à l'offensive dans le dossier Lucas Tousart. L'actuel douzième de Bundesliga a formulé une première offre concrète à hauteur de 20 millions d'euros pour le milieu lyonnais de 22 ans. Ce vendredi soir, nos confrères de L'Equipe indiquent que les dirigeants rhodaniens ont recalé leurs homologues berlinois, mais les pourparlers ne devraient pas s'arrêter pour autant.

D'après une source allemande non citée, une nouvelle rencontre devrait avoir lieu la semaine prochaine. A l'occasion de cette entrevue, le Hertha pourrait revoir son offre à la hausse et proposer près de 30 millions d'euros, bonus compris, une somme qui serait déjà plus proche des attentes lyonnaises. Affaire à suivre, donc...