Mercato - L'OL a repoussé une offre d'Arsenal pour Houssem Aouar !

Annoncé partant cet été en cas d'offre conséquence, Houssem Aouar (22 ans) n'a fait l'objet, pour le moment, que d'une offre concrète selon L'Equipe : celle d'Arsenal. Une proposition jugée bien insuffisante pour JM Aulas et Juninho.

Après Samuel Umtiti en 2016 (au Barça pour 25 millions), Alexandre Lacazette (à Arsenal pour 53 millions) et Corentin Tolisso (au Bayern pour 41,5 millions) en 2017 et Nabil Fekir en 2019 (au Betis pour 20 millions), l'Olympique Lyonnais va-t-il perdre, encore, l'un de ses joyaux de la formation avec Houssem Aouar ? Selon les dernières tendances, les Gones se sont préparés, en interne, au départ de leur jeune milieu offensif, pisté par de très grands clubs européens : Manchester City, la Juventus ou encore le Paris Saint-Germain.

Très attaché à son club formateur, l'international Espoirs français devrait toutefois chercher un nouveau challenge cet été puisque l'OL n'est actuellement pas qualifié pour une coupe d'Europe. Si le dernier espoir est encore permis en remportant la Ligue des Champions, les Gones ont déjà reçu une première offre pour le natif de Lyon, dont le contrat s'achève en 2023.

D'après L'Equipe, Edu, le directeur technique d'Arsenal, a appelé l'OL pour proposer un échange avec Mattéo Guendouzi (21 ans) ainsi qu'une somme d'argent pour récupérer Aouar. L'OL a refusé puisque il attend uniquement de l'argent, et pas un milieu supplémentaire. On apprend aussi que les Gones ne recruteront pas dans l'entrejeu même si le Français venait à partir cet été. Les clubs intéressés par le numéro 8 sont prévenus, il va falloir sortir le chéquier.