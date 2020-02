Mercato - L'OL a tenté de recruter Jonathan Ikoné cet hiver

Après s'être offert Youssouf Koné et Thiago Mendes l'été dernier, contre plus de 30 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais a de nouveau voulu faire affaire avec le LOSC cet hiver. En effet, selon les informations de France Football, les Gones ont envisagé le recrutement de Jonathan Ikoné (21 ans) cet hiver. En quête d'un renfort offensif face aux blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l'OL a même formulé une offre de 30 millions d'euros au cours du mois de janvier.

Toutefois, cette proposition est loin des attentes lilloises, étant donné que le club du Nord de la France a refusé 70 millions l'été dernier. Le natif de Bondy, auteur d'une saison 2018-2019 étincelante, connait plus de difficultés cette saison avec l'équipe de Christophe Galtier (3 buts, 5 passes en 25 matchs de L1).