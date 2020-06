Mercato - L'OL a tenté de s'offrir Diego Godin !

Il n'aura échappé à aucun suiveur du mercato que l'Olympique Lyonnais s'est mis en quête, pour cet été, d'un défenseur central. Erigée en priorité, cette quête a d'ailleurs placé les dirigeants rhodaniens sur la piste menant à Mamadou Sakho, depuis quelques semaines. Mais le cas de l'international français est loin d'être le seul à susciter l'intérêt de l'OL, qui a tenté un coup tout aussi audacieux récemment : Diego Godin. D'après les informations de RMC Sport, Juninho avait coché le nom de l'expérimenté international uruguayen (34 ans).

Mais si l'Inter Milan se serait montré ouvert à une vente, à deux ans de la fin de son contrat (2022), le directeur sportif brésilien de l'OL s'est vite fait refroidir par ses exigences salariales. Godin gagne en effet entre 5,5 et 6 millions d'euros par an en Lombardie et c'est précisément la raison pour laquelle les Nerazzurri envisageraient de s'en séparer. Des émoluments hors d'atteinte pour le club lyonnais, qui ne devrait donc pas aller plus loin dans son approche.