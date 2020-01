Mercato - L'OL accélère sur le dossier Karl Toko-Ekambi

Cible offensive de l'OL sur ce mercato d'hiver, Karl Toko-Ekambi va faire l'objet de discussions directes entre ses dirigeants à Villarreal et ceux du club rhodanien, qui font le déplacement en Espagne ce mercredi.

Le mercato est ouvert depuis un peu plus d'une semaine désormais et l'Olympique Lyonnais, dont on sait l'urgence de se renforcer dans le secteur offensif, a décidé de passer la vitesse supérieure dans ses négociations autour du transfert de Karl Toko-Ekambi. D'après L'Equipe, une délégation de dirigeants lyonnais est attendue aujourd'hui en Espagne pour échanger directement avec leurs homologues de Villarreal.

Pour l'instant, les points de vue des deux camps divergent sur l'indemnité du transfert. Alors que l'OL serait prêt à miser 20 millions d'euros sur l'ex-Angevin, acheté à ce prix-là par le club espagnol à l'été 2018, ce dernier aurait fixé son prix à 25 millions d'euros, hors bonus, selon El Periodico Mediterraneo. Motif d'espoir pour les Rhodaniens, le sous-marin jaune se serait déjà mis en quête d'un potentiel successeur en attaque, capable d'assumer le rôle de doublure de Gerard Moreno.

Toko-Ekambi veut aller à Lyon

Le journal régional assure par ailleurs que Toko-Ekambi, 27 ans, est décidé à rentrer en France, aussi bien motivé par l'opportunité de jouer le podium en Ligue 1 et les 8es de finale de la Champions League que par sa situation à Villarreal, qui s'est quelque peu dégradée depuis l'entame de la saison (11 titularisations, 6 buts en Liga). Dans quelques heures, il en saura davantage sur ses chances de rallier le Rhône durant ce mois de janvier...