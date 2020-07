Mercato - L'OL adresse un tacle à Amine Gouiri

Dans le communiqué de presse annonçant le transfert d'Amine Gouiri à Nice, l'OL en a profité pour adresser un petit tacle à l'attaquant de 20 ans. "Le club remercie Amine pour son état d'esprit, son investissement et son professionnalisme depuis qu’il a rejoint l’Academy à l’âge de 13 ans puis le groupe professionnel en 2017, même s’il aurait souhaité qu’il accepte un prêt d’un an, ce qu’il a malheureusement refusé". Pour rappel, Gouiri n'a disputé que 5 petits matchs cette saison.

Ces derniers jours, Juninho, directeur sportif de l'OL, avait pourtant annoncé à la presse qu'il comprenait le départ du jeune attaquant, formé au club : "Il est venu me voir et m'a dit : "J'ai besoin de jouer, j'ai envie de partir". Même si je défends l'OL, je peux comprendre. Parfois, tu as la sensation que tu vas laisser partir un jeune qui pouvait t'apporter, mais c'est peut-être le moment aussi. S'il reste, il peut se retrouver 4e ou 5e attaquant, perdre son temps."