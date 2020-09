Mercato - L'OL au duel avec Valence pour Lucas Paqueta

Alors que la presse britannique et Sky évoquaient hier la possibilité d'un échange entre Lyon et Milan pour Depay et Paqueta, la Gazzetta Dello Sport suggère d'autres nouvelles informations ce matin. Le média transalpin indique que la venue du Brésilien dans le Rhône coïnciderait avec le départ de Jeff-Reine Adélaïde de la formation lyonnaise. La vente du milieu de 22 ans permettrait en effet à l'OL de passer à l'action pour tenter d'attirer Lucas Paqueta, 23 ans, dans ses filets. La Gazzetta souligne enfin la concurrence de Valence sur le dossier, qui serait également enclin à tenter sa chance.