Mercato - L'OL avance sur Bruno Guimaraes

Après avoir accueilli Karl Toko Ekambi, l'OL cherche encore plusieurs renforts, en attaque mais aussi au milieu de terrain, où la piste menant à Bruno Guimaraes est suivie avec entrain.

Le mercato lyonnais a enfin démarré lundi soir, avec l'officialisation de l'arrivée en prêt avec option d'achat de Karl Toko Ekambi. Premier renfort de l'hiver, l'attaquant camerounais ne sera probablement pas le dernier. Le marché des transferts ne ferme que vendredi en huit et Jean-Michel Aulas a clairement laissé entendre hier soir après la victoire sur Lille en Coupe de la Ligue que de nouvelles recrues sont attendues dans les prochains jours. "On va continuer de renforcer l'équipe", a prédit le président lyonnais. "On va, je l'espère, aboutir sur un joueur et peut-être deux qui vont renforcer le groupe très rapidement."

Parmi ces deux renforts, un attaquant est encore recherché pour finir de pallier les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Le nom de Tino Kadewere circule, mais n'est pas le seul inscrit sur la short-list de l'OL. Au milieu de terrain, les recruteurs rhodaniens suivent là aussi plusieurs pistes, "une en Angleterre et une au Brésil" a encore détaillé Aulas en zone mixte. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le profil de Bruno Guimaraes (22 ans) qui a retenu l'attention.

Un transfert à 20 M€

Initiés par Juninho, les contacts avec le capitaine de la sélection U23 du Brésil (actuellement au tournoi pré-olympique en Colombie) ont semble-t-il pris une nouvelle tournure ces dernières heures. D'après les informations de Canal Plus, l'OL est désormais tout proche de conclure le transfert de Guimaraes avec son club de l'Athletico Paranaense, contre un montant avoisinant les 20 millions d'euros. Un dossier qui ne devrait toutefois être validé qu'après le départ d'un milieu de terrain, Jean Lucas (en prêt) ou Lucas Tousart, toujours courtisé par le Hertha Berlin.