Mercato - L'OL cible un joueur du Stade de Reims

Sixième de Ligue 1 à cinq points du podium, le Stade de Reims sort d'une première moitié de saison solide. Portés par leur défense de fer (10 buts encaissés seulement, meilleur total avec le PSG), les Rémois sont encore en course pour une qualification en coupe d'Europe à l'issue de la saison. Régulièrement utilisé au poste de latéral gauche (13 matchs, 1 but en L1), Hassane Kamara (23 ans) n'est pas étranger à ce début de saison réussi, preuve en est avec sa présence dans le onze de la première partie de saison composé par notre rédaction.

En France et au delà des frontières de l'Hexagone, les performances du natif de Saint-Denis ne sont pas passées inaperçues. Selon les informations de Foot Mercato, l'Olympique Lyonnais ferait du joueur l'une de ses priorités pour cet hiver, notamment avec la blessure à la cheville de Youssouf Koné. Des discussions auraient d'ailleurs débuté avec le représentant du joueur pour connaître les modalités d'un possible transfert. En Italie et en Angleterre, des clubs auraient également un oeil sur le rémois. Pour rappel, Kamara est lié au Stade de Reims jusqu'en juin 2021.