Mercato - L'OL creuse la piste Javier Pastore !

En quête d'un nouveau joueur offensif pour pallier les absences longue durée de Depay et Reine-Adelaïde, l'OL se penche sur la situation de Javier Pastore.

Invité sur le plateau de Téléfoot dimanche dernier, Javier Pastore avait ouvert la porte à un retour en France, dix-huit mois après son départ du Paris St-Germain. "On ne peut jamais rien savoir dans le foot, je ne ferme la porte à aucune équipe. Il y a beaucoup de clubs intéressants en France, comme Lyon, qui est un club symbolique."

Cette déclaration a-t-elle suscité la curiosité des dirigeants lyonnais ou faisait-elle justement écho à des discussions déjà engagées ? Toujours est-il que l'OL a récemment manifesté un intérêt pour le milieu de terrain argentin (30 ans). C'est la Gazzetta dello Sport qui nous l'apprend en ce début de semaine, rappelant les relations étroites entre Rudi Garcia et le club de la Louve et expliquant par ailleurs que Pastore verrait d'un bon oeil un départ de la Roma cet hiver.

Un prêt avec option d'achat à l'étude ?

Il faut dire que l'aventure d'El Flaco dans la capitale italienne n'a rien d'une romance. En un an et demi sous le maillot giallorosso, il a disputé à peine une trentaine de matchs (29 toutes compétitions confondues), la faute notamment à des blessures qui ne l'ont malheureusement pas lâché lorsqu'il a quitté le PSG, où sa situation était sensiblement la même.

C'est un fait, le talent de Javier Pastore n'a d'égal que sa fragilité et l'OL, dont l'infirmerie est déjà bien garnie, devra prendre en compte ce paramètre avant d'aller plus loin dans les négociations pour un joueur aussi coûteux (salaire annuel estimé à 4 M€). La solution d'un prêt de six mois avec option d'achat, qui est justement évoquée par le quotidien italien, apparaît comme un bon compromis.