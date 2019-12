Mercato - L'OL envisage un retour de Mariano Diaz

Recruté pour 8 millions d'euros en 2017 avant d'être revendu au Real Madrid un an plus tard pour plus de 20 millions d'euros, Mariano Diaz avait laissé une belle impression du côté du Groupama Stadium. Auteur de 18 buts en 37 matchs de Ligue 1 lors de sa seule saison en France, l'attaquant hispano-dominicain de 26 ans est mis au placard par Zinédine Zidane depuis son retour à Madrid l'été dernier. Convoqué seulement face à Majorque en championnat, il est constamment écarté de la liste du coach français et n'a pas disputé la moindre minute de jeu. Logiquement, le Real souhaite s'en séparer cet hiver.

D'après Le Progrès, l'Olympique Lyonnais songerait à faire revenir le buteur entre Rhône et Saône suite aux blessures de Reine-Adélaïde et Depay. Du côté du club espagnol, les dirigeants seraient prêt à l'envoyer en prêt gratuitement pour la fin de la saison, à condition que le club qui l'accueillera accepte de prendre en charge les deux millions d'euros de salaire du joueur.