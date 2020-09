Mercato - L'OL est désormais ouvert à un départ de Jeff Reine-Adélaïde à Rennes

L'Olympique Lyonnais aurait changé d'avis et serait finalement d'accord pour lâcher Jeff Reine-Adélaïde cet été.

Touché, comme les autres clubs, par la crise économique liée au coronavirus, avec une perte de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'Olympique Lyonnais est dans la nécessité de vendre sur ce mercato estival. Les Gones, qui pensaient un temps se séparer de Moussa Dembélé et/ou Houssem Aouar et/ou Memphis Depay, n'ont aucune offre pour le moment. À tel point que les envies d'ailleurs de Jeff Reine-Adélaïde, annoncées de manière officielle il y a quelques jours, représentent désormais une belle opportunité pour les dirigeants.

Ainsi, comme le rapporte L'Equipe, l'OL a ouvert la porte à un départ de JRA, plus gros transfert de l'Olympique Lyonnais l'été dernier. Le milieu polyvalent de 22 ans voudrait d'ailleurs rejoindre Rennes et Florian Maurice, qui l'a déjà fait venir à Lyon l'été dernier. Le directeur sportif du club breton connait donc parfaitement les dirigeants lyonnais et souhaiterait faire descendre les revendications lyonnaises, fixées à 30 millions d'euros. L'OL a d'ailleurs refusé, ces derniers jours, une offre à 22 millions d'euros selon RMC. Après avoir été le joueur le plus cher recruté par l'OL (25 M€ + bonus), Reine-Adélaïde pourrait bien décrocher un record similaire à Rennes dans les prochaines semaines.

En conférence de presse ce jeudi, Julien Stéphan a toutefois affirmé que Reine-Adélaïde n'était pas la priorité. Il faut, tout d'abord, boucler deux dossiers importants : le recrutement d'un gardien et d'un défenseur. "Reine-Adélaïde ? On a besoin d'abord d'un défenseur central et d'un gardien de but et ensuite, s'il y a une opportunité, on regardera les opportunités