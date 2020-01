Mercato - L'OL et l'OM surveillent Kadewere

En cette période de mercato, les rumeurs vont bon train. Ces dernières années, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ont très souvent ciblé les mêmes joueurs, et cela pourrait de nouveau être le cas, à en croire des informations venues d'Angleterre. Ce dimanche, le Daily Mail révèle que l'attaquant havrais Tino Kadewere, qui fête ses 24 ans aujourd'hui, serait dans les petits papiers de Southampton et Bournemouth en Premier League. Mais les deux Olympiques seraient également attentifs au joueur.

Actuel meilleur buteur de Ligue 2, Kadewere a fait trembler les filets adverses à 17 reprises en 19 matchs de championnat. Ses excellentes performances permettent à son équipe de se positionner à la 7ème place, à l'affût du top 5, tant convoité pour tenter d'accéder à l'échelon supérieur en fin de saison. Si aucune offre n'a été réalisée jusqu'à aujourd'hui, il ne serait donc pas impossible de voir l'OM et l'OL être en concurrence sur ce dossier dans un avenir plus ou moins proche.