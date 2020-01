Mercato - L'OL et le Hertha Berlin ont un accord pour Lucas Tousart

Les négociations ont abouti : comme pressenti, l'Olympique Lyonnais et le Hertha Berlin sont parvenus à un accord pour le transfert de Lucas Tousart dans la Capitale allemande, annoncent nos confrères de L'Equipe. Le club rhodanien accepte de céder son joueur contre une indemnité proche de 25 millions d'euros, assortie d'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value à la revente. Comme déjà annoncé dans notre média, le milieu de terrain défensif, qui a aussi trouvé un accord avec le club allemand jusqu'au 30 juin 2025, terminera la saison entre Rhône et Saône via un prêt. Des derniers détails restent encore à finaliser, mais le joueur de 22 ans pourrait rallier Berlin en début de semaine prochaine pour signer son contrat.