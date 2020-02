Mercato - L'OL et Montpellier ont supervisé Porto-Portimonense

Il y avait du beau monde dans les tribunes de l'Estadio do Dragao hier soir, pour la rencontre entre le FC Porto et Portimonense. En effet, selon Record, des scouts de l'OL et de Montpellier étaient présents pour assister à la rencontre entre les deux équipes, comptant pour la 22e journée de Liga NOS. Lyon avait déjà dépêché un émissaire pour observer Porto il y a quelques jours, lors de la demi-finale retour de Coupe du Portugal face à Viseu.

#cpfc (again) & #lcfc scouts were at Porto on Sun night, together with scouts from #atalanta #atleti #mhsc #ol for the 1-0 win over Portimonense...