Mercato - L'OL fixe le prix de Jeff Reine-Adelaïde

Le Stade Rennais a envoyé une première offre à l'Olympique Lyonnais pour Jeff Reine-Adelaïde, la semaine dernière. Estimée à 22 millions d'euros (bonus compris), elle a été repoussée par les dirigeants rhodaniens, qui avaient investi plus de 25 M€ sur l'arrivée du jeune milieu offensif (22 ans) en provenance d'Angers, il y a à peine plus d'un an.

L'OL n'est toutefois pas totalement opposé au départ de l'ancien Gunner et d'après France Football, un prix a même été fixé, à 35 millions d'euros. Pas sûr que le club breton, même qualifié pour la lucrative Ligue des Champions, ose miser une telle somme sur l'international Espoirs français...