Mercato - L'OL lorgne une pépite du Partizan Belgrade

En quête de jeunes pépites, l'Olympique Lyonnais aurait un joueur serbe dans son viseur. En effet, selon Mozzartsport, un média local, Bruno Cheyrou, le nouveau responsable recrutement du club rhodanien, serait séduit par le profil de Filip Stevanovic (17 ans), jeune ailier du Partizan Belgrade, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022.

Cette saison, le natif de Arilije, courtisé par l'OGC Nice l'hiver dernier, a disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues, compilant 9 buts et 3 passes décisives. Pour lâcher son jeune talent, qui sera éligible pour un transfert à partir du 25 septembre, date de son dix-huitième anniversaire, le club serbe exigerait 15 millions d’euros ainsi qu'un prêt de six mois ou un an. Les Gones sont prévenus.